Rubano un televisore da Conad a Sant’Antioco: coppia denunciata dai carabinieri

Ieri a Sant’Antioco i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una serie di accertamenti ed indagini, hanno denunciato per furto aggravato un trentottenne, in atto irreperibile, disoccupato e con precedenti denunce a carico, e una quarantenne anche lei del luogo, disoccupata e nota alle forze dell’ordine. Le attività svolte dai militari hanno consentito di identificare nei due gli autori materiali del furto di un televisore, perpetrato il 18 luglio scorso ai danni del punto vendita Conad di via Rinascita. Il furto era stato denunciato dopo qualche giorno presso la Stazione Carabinieri dal responsabile del punto vendita. I militari hanno identificato i due, a loro molto noti, tramite la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che li aveva ripresi. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata agli aventi diritto.