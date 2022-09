Rubano un’auto nella struttura che li ospita, arrestati a Quartu.

Questa notte intorno all’una i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno proceduto all’arresto per furto aggravato di un 35enne di Assemini e di una 23enne di Quartu, entrambi domiciliati in una comunità terapeutica. I due si sono resi responsabili del furto aggravato di una Renault Twingo, di proprietà della struttura. In particolare sono stati notati transitare a fari spenti e a velocità sostenuta in piazza Azuni a Quartu Sant’Elena e, dopo un breve inseguimento in auto e successivamente a piedi, sono stati bloccati dai Carabinieri nelle vie limitrofe. L’autovettura è stata riconsegnata agli aventi diritto. Il 35enne è stato denunciato anche per evasione in quanto sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica.

L'articolo Rubano un’auto nella struttura che li ospita, arrestati a Quartu proviene da Casteddu On line.