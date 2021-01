Rubano profumi e vestiti: quattro denunce dalla polizia a Oristano

Ladri in trasferta con diversi precedenti alle spalle

Quattro denunce dalla polizia di Oristano negli ultimi giorni per furti messi a segno in un negozio di abbigliamento e in una profumeria. Le ultime due denunce a carico di un uomo e di una donna della provincia di Sassari, già noti alle forze dell’ordine per analoghi episodi. I due hanno preso di mira proprio una profumeria di Oristano. Utilizzando una borsa schermata e con doppio fondo hanno portato via prodotti di alta profumeria per un valore di circa 700 euro. La commessa del negozio ha notato, comunque, il loro fare sospetto e ha avvertito il 113. Il servizio volanti ha rintracciato i due. Gli agenti li hanno perquisiti e hanno recuperato i prodotti rubati che sono stati restituiti alla profumeria. Per l’uomo e la donna è scattata la denuncia e il foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Oristano.

Altre due denunce dalla polizia anche per due donne del cagliaritano, di cui una minorenne, dopo un furto, invece, in un negozio di abbigliamento. Le due, hanno rimosso le placche anti-taccheggio da diversi capi di abbigliamento. Il loro fare, però, è stato notato dalla commessa che, insospettita, le ha seguite fino ai parcheggi e le ha viste salire in auto. Ha preso il numero di targa e chiamato il “113”.

Le pattuglie delle Volanti hanno rintracciato le due donne. Sprovviste di documenti di identità, le hanno accompagnate negli uffici della Questura, dove sono state identificate e perquisite.

Nel corso delle operazioni, nell’auto delle due fermate, gli agenti hanno trovato diversi capi di abbigliamento, accessori e profumi di marca, ancora con le etichette, oltre ad una calamita utilizzata per sbloccare le placche anti-taccheggio e una borsa schermata per eludere i sistemi antifurto posizionati nei pressi delle uscite dei negozi oggetto delle razzie.

Le due donne hanno precedenti ed erano state accusate di una rapina messa a segno lo scorso anno in città.

Sabato, 16 gennaio 2021

