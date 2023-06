Rubano le monete da un distributore automatico: arrestati dalla polizia

Cagliari

Ripresi dalla telecamere, sono stati individuati poco dopo il furto all’interno di un’auto

L’allarme è stato dato dalla società di vigilanza: qualcuno aveva compiuto un furto al distributore automatico, all’interno di un locale H24, nel quartiere San Michele a Cagliari. Quando sono intervenuti i poliziotti non c’era più nessuno e mancava anche il contenitore delle monete.

Immediate sono partite le ricerche dei presunti autori, che sono stati rintracciati poco dopo. Si tratta di due uomini, di 29 e di 31 anni, arrestati in flagranza per il reato di furto aggravato.

I poliziotti li hanno individuati a bordo di un’auto e riconosciuti dalle fattezze fisiche e dall’abbigliamento indossato, che corrispondeva ai due soggetti ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

La successiva perquisizione ha confermato: a bordo dell’auto gli agenti hanno trovato il contenitore con dentro circa 142 euro in monete, il piede di porco verosimilmente utilizzato per forzare il distributore e guanti in gomma.

I due giovani uomini sono stati accompagnati negli uffici della Questura e trattenuti in stato di arresto per il reato di furto in aggravato.

Il G.I.P. ha convalidato entrambi gli arresti, ma senza applicare alcuna misura cautelare.

Martedì, 27 giugno 2023

Fonte: Link Oristano