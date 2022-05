Rubano la croce di Monte Cau da un’officina durante il restauro: recuperata dai carabinieri di Sorso.

Da qualche giorno una croce in ferro – di circa 6 metri e larga 3,5, del peso di 6 quintali circa – che era stata commissionata per essere posta sul Monte Cau, si trovava presso l’officina di un fabbro di Sorso per essere completata. Questa notte alcuni ignoti sono penetrati all’interno dell’attività e l’hanno sottratta. Avvisati i carabinieri della Stazione di Sorso, si sono messi alla ricerca del manufatto che, per dimensioni e peso, di sicuro non poteva trovare una facile collocazione. Infatti questa mattina i militari hanno rinvenuto il simbolo religioso – di proprietà del Comune – abbandonato sulla SS 200 in località “Bellinpiazza”. La croce sta venendo esaminata per rilevare la presenza di tracce che possano far arrivare all’identificazione degli autori dello strano furto.

