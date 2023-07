Rubano in un supermercato: bloccati dalla guardia giurata, uno gli morde il braccio e l’altra si dà alla fuga

Cagliari

Coppia arrestata dalla polizia

Hanno rubato articoli di profumeria in un supermercato e mentre uno di loro veniva bloccato dalla guardia giurata, dopo una colluttazione, l’altra è riuscita a darsi alla fuga, ma non è durata molto. Due persone sono state arrestate in flagranza di reato per tentata rapina aggravata in concorso. Si tratta di una coppia formata da un uomo di 28 anni e una donna di 36 anni, entrambi cagliaritani e già noti alle forze di polizia.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19 di giovedì. Al centro operativo della questura di Cagliari è arrivata una telefonata di un dipendente di un supermercato di viale Monastir, il quale segnalava che l’addetto di vigilanza in servizio di antitaccheggio aveva fermato una coppia con articoli di profumeria non pagati, per il valore di circa 100 euro, e che, dopo una breve colluttazione, era riuscito a bloccare l’uomo, mentre la donna era riuscita a darsi alla fuga.

Gli agenti della Squadra Volante sono stati inviati sul posto e hanno preso in consegna l’uomo bloccato dall’addetto alla vigilanza.

Nel frattempo un altro equipaggio, mentre percorreva la vicina via Tiepolo ha notato e bloccato la donna.

I due sono stati tratti in arresto in flagranza per tentata rapina aggravata in concorso e condotti presso la loro abitazione. I fatti accertati dalla Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., nell’udienza che si terrà stamattina.

L’addetto alla sicurezza, durante le fasi concitate della colluttazione, ha riportato lesioni da morsicatura all’avambraccio sinistro, guaribili in 7 giorni di prognosi.

La merce asportata è stata rinvenuta all’interno della borsa della donna e restituita.

Sabato, 8 luglio 2023