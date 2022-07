Hanno rubato il bancomat di un’anziana e sono riuscite a prelevare, a colpi di mille euro alla volta, ben novemila euro, svuotandole il conto. Due donne, però, non l’hanno fatta franca: i carabinieri della stazione di Bari Sardo, infatti, grazie alla denuncia della nonnina, residente a Loceri, sono riusciti a rintracciarle grazie a un’intensa attività informativa e all’acquisizione e la visione dei filmati di telecamere di sorveglianza, oltre a varie perquisizioni domiciliari. La tessera bancomat e parte del danaro sottratto sono stati rinvenuti durante la perquisizione domiciliare effettuata il 7 luglio scorso all’interno dell’abitazione di una delle due donne, richiesta nell’ambito delle indagini e concessa dall’autorità giudiziaria. Sono state entrambe denunciate per furto.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail