Rubano bottiglie di champagne al market, arrestati a Sassari - Sardegna

Niente brindisi per i ladri di bollicine. Tre persone, due donne e un uomo, sono stati arrestati dalla Polizia locale di Sassari mentre cercavano di allontanarsi da un supermercato dopo aver rubato diverse bottiglie di champagne dagli scaffali.

Gli agenti sono intervenuti su segnalazione del personale di sorveglianza del market, che avendo notato i tre aggirarsi con fare sospetto fra le corsie del negozio, hanno allertato la Polizia locale. I tre, fermati dagli agenti prima che riuscissero ad allontanarsi, sono stati trovati in possesso di sei bottiglie di una costosa marca di champagne, che avevano nascosto in grosse borse appositamente schermate con fogli di alluminio per evitare i di essere intercettati dai dispositivi antitaccheggio.

I tre, tutti stranieri, sono stati arrestati e hanno trascorso la notte nelle celle di sicurezza del Comando di via Carlo Felice. Questa mattina il gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora in Sardegna.

I tre erano arrivati due giorni prima nell'isola con un volo atterrato a Olbia e si erano subito spostati a Sassari.

Fonte: Ansa Sardegna