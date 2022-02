Anche in questo caso la pronta segnalazione dei loro movimenti sospetti e l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, sono state fondamentali per il buon esito dell’indagine.

Infine, ancora gli agenti della sezione volanti della Questura hanno denunciato all’autorità giudiziaria , con la contestazione di furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere, tre giovani non ancora maggiorenni residenti in un paese della provincia di Oristano. Tra loro anche una ragazzi. Sono accusati del furto di alcuni capi di abbigliamento firmati da due diverse note attività commerciali cittadine.

Nel primo episodio sono stati gli agenti delle volanti, dopo una rapida attività di indagine, ad identificare l’autrice del furto. Dopo avere individuato la donna in giro per la città, l’hanno perquisita recuperando la refurtiva, circa 450 euro. Il denaro è stato restituito alla legittima proprietaria.

Secondo la ricostruzione della polizia in due diverse occasioni, dopo essersi appropriate delle borsette di due donne, le hanno svuotate del denaro contante contenuto, per poi farle restituire da alcuni complici che avevano simulato di averle trovate presso due diverse attività commerciali. A smascherarle ci sono le immagini degli impianti di video sorveglianza presenti in zona.

Samuele Cabizzosu

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail