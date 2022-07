Il 13 luglio, nelle primissime ore della notte a Gonnesa, in loc. Seruci, i Carabinieri del NOR della Compagnia di Iglesias al temine di un servizio di prevenzione nel territorio hanno arrestato per furto aggravato, in concorso un 35enne, un 45enne e un 46enne, tutti di Carbonia e gravati da pregiudizi di polizia. I tre sono stati fermati a bordo di una Fiat punto immediatamente dopo aver asportato circa 80 kg di cavi elettrici di rame dal dismesso sito minerario di Seruci, in capo alla Carbosulcis spa. Durante la perquisizione veicolare sono state rinvenute una sega per ferro, una tenaglia per ferro, una fune della lunghezza di circa 15 metri, utilizzata per agganciare ed abbassare i cavi in linea aerea e 2 torce a led, tutte sottoposti a sequestro penale, mentre i cavi in rame sono stati restituiti all’avente diritto. Al termine delle formalità di rito i tre arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma e nella mattinata odierna verranno trasferiti presso il Tribunale di Cagliari per essere sottoposti a rito per direttissima.

L'articolo Rubano 80 kg di cavi di rame dalla Carbosulcis, 3 persone arrestate a Gonnesa proviene da Casteddu On line.