Fermati all’aeroporto di Cagliari con 6 kg di sabbia portata via dalle spiagge di Cabras. Mille euro di multa per due turisti della Repubblica Ceca. “Ecco un altro esempio di turisti che andrebbero definiti col giusto appellativo: criminali”, si legge nella pagina Facebook delle Sardegna rubata e depredata, “6,3 kg di sabbia rubata dalle incantevoli spiagge di Cabras che stava per finire in un acquario da qualche parte in Europa. Per fortuna”, aggiunge, “tornerà presto nel luogo a cui appartiene, ai ladri invece (che speriamo di non vedere mai più da queste parti) auguriamo di continuare a piangere a lungo e con dolore come quando hanno appreso che l’importo della sanzione era di mille euro”.

