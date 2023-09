Rubano 400 pacchi di sigarette, fermo e arresti domiciliari. Dopo poche ore a passeggio, arrestati di nuovo

Cagliari

La vicenda ha avuto per protagonisti due disoccupati già noti alle forze dell’ordine

I carabinieri li hanno fermati per il furto in un tabacchino e sono finiti agli arresti domiciliari. Ma poche ora dopo li hanno trovati a passeggio e arrestati nuovamente: oggi sono attesi dal giudice in Tribunale.

La vicenda ha avuto per protagonisti un quarantottenne ed una trentatreenne, entrambi di Carbonia, disoccupati, già conosciuti dalle forze dell’ordine.

I carabinieri di Siliqua li hanno fermati dopo un furto con scasso, avvenuto poco prima a Nuxis, nella zona di “Acquacadda”, nel Bar Tabacchi Acquacadda. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf e all’interno del bagagliaio i militari hanno trovato attrezzi da scasso, nonché la refurtiva, circa 400 pacchetti di sigarette di varie marche.

I due sono stati trasferiti nella caserma di Siliqua. Sono scattati gli arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato.

Nella stessa serata di ieri, però, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno nuovamente arrestato i due disoccupati: stavolta in flagranza di reato per evasione. I due, infatti, sono stati sorpresi mentre senza autorizzazione passeggiavano in via Veneto a oltre 100 metri dall’abitazione dalla quale non si sarebbero dovuti allontanare.

Al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza della Stazione di Carbonia e poi presso quella di Iglesias, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Lunedì, 4 settembre 2023