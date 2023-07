Rubano 30 pannelli fotovoltaici, le telecamere smascherano una guardia giurata e il suo complice.

Ieri a Iglesias i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un 53enne residente a Sestu, incensurato, guardia giurata, e un suo parente quarantatreenne, disoccupato e noto per precedenti vicende. A seguito delle indagini condotte in ordine a una querela presentata dal rappresentante legale di una ditta di Macchiareddu e dalle successive indagini, consistite anche nell’acquisizione e visione di alcuni video registrati da impianti di videosorveglianza presenti, i due sono stati riconosciuti quali autori del furto di 30 pannelli fotovoltaici, sottratti dal magazzino della ditta in questione.