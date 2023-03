Rubano 15 sacchi di pellet da Bricofer: arrestati due pregiudicati di Iglesias

Il 21 marzo, durante la decorsa notte, a Iglesias, i Carabinieri del Norm hanno arrestato per furto aggravato in concorso un 32enne e un 47enne, entrambi residenti a Iglesias e gravati da pregiudizi di polizia. I due, dopo aver sfondato una porta laterale, hanno asportato dall’esercizio commerciale “Bricofer”, sito nella via Cattaneo, quindici sacchi di pellet, per un valore complessivo di 150 euro. Dopo il furto i due uomini sono scappati a bordo dell’autovettura Fiat Punto di proprietà del 32enne ma sono stati intercettati dai Carabinieri che li hanno bloccati con l’intera refurtiva che veniva restituita al proprietario. Durante la perquisizione dell’autovettura sono stati rinvenuti gli attrezzi da scasso verosimilmente utilizzati per scardinare l’infisso. I due arrestati, nella mattinata odierna verranno tradotti presso il Tribunale di Cagliari per essere sottoposti a giudizio per direttissima, così come disposto dal P.M. di turno.