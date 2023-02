Ruba utensili da elettricista da “Tecnomat”, denunciato 58enne di Muravera.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile, dopo gli accertamenti scaturiti dalla querela formalizzata dal responsabile del punto vendita “Tecnomat” di via San Giorgio, hanno denunciato per furto aggravato un cinquantottenne di Muravera. L’uomo, alle 13 circa, dopo aver fatto ingresso nell’attività commerciale, si è impossessato di utensileria varia da elettricista per un valore complessivo di circa 108 euro. Si è poi allontanato senza passare dalle casse e senza pagare. E’ stato bloccato dal personale addetto alla sicurezza e affidato ai carabinieri nel frattempo intervenuti. Tutta la merce è stata recuperata e restituita alla parte proprietaria.