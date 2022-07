Ruba un portafoglio in un market a San Sperate, 57enne fregata dalle telecamere e denunciata

Ieri a San Sperate, a conclusione delle indagini scaturite dopo la querela formalizzata da un 67enne pensionato, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato una 57enne di Furtei, disoccupata e con precedenti. La donna è stata riconosciuta come colei che il 19 luglio scorso, all’interno del supermercato MD di San Sperate, si era impossessata del portafoglio della vittima contenente la somma in contanti di 110 euro, sottraendolo con destrezza. Tanto è emerso dalla visione delle telecamere a circuito interno del punto vendita.