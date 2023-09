Ruba un portafoglio dagli uffici della Asl e utilizza la carta di credito per fare acquisti

Quartu Sant’Elena

Il ladro è stato identificato grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza

Ha rubato un portafoglio da un armadietto degli uffici della Asl, a Quartu Sant’Elena, e ci ha trovato una carta di credito che poi ha utilizzato per piccoli acquisti.

I carabinieri hanno identificato il ladro – un disoccupato di 39 anni, senza fissa dimora – grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di due esercizi pubblici dove aveva pagato con la carta.

Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è scattata una denuncia. Ha fatto acquisti per meno di 100 euro, prima che la carta venisse bloccata.

L’importo delle singole transazioni era inferiore ai 25 euro, per questa ragione non è stato necessario autorizzare le operazioni tramite il codice pin, che ovviamente non conosceva.

La proprietaria del portafoglio, un’infermiera di 55 anni, aveva scoperto il furto soltanto a fine turno, quando la sua carta di credito era stata già utilizzata alcune volte.

