Ruba un paio di occhiali da sole da un’auto, 40enne denunciato a Monserrato.

Ieri sera a Monserrato i carabinieri hanno denunciato in ordine al delitto di furto aggravato un 40enne disoccupato di Selargius, noto alle forze dell’ordine. I militari operanti, grazie anche all’acquisizione dei filmati registrati dall’efficiente impianto di videosorveglianza comunale, hanno accertato che l’uomo, nel pomeriggio del 29 giugno 2022, aveva sottratto e si era impossessato di un paio di occhiali di marca Ray Ban riposti all’interno di una Volkswagen di proprietà di una farmacista, mezzo regolarmente parcheggiato nelle adiacenze dell’abitazione di residenza della donna. Essendo il denunciato molto conosciuto dai carabinieri coi quali aveva più volte in passato avuto a che fare, e le immagini chiarissime, non è stato difficile imputargli quanto compiuto.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail