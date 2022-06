Ieri a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione e della Sezione Operativa di Quartu hanno tratto in arresto per il delitto di estorsione, una 26enne nel luogo, disoccupata con precedenti denunce a carico. La donna era in atto sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza ed in più circostanze non aveva rispettato la prescrizione avuta di non uscire di casa, come documentato dai militari dell’Arma. I fatti si erano verificati a gennaio scorso allorquando la donna aveva ottenuto dal proprietario 500 euro per la restituzione di un monopattino elettrico rubato nel precedente mese di novembre. L’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari ha ora disposto la revoca della citata misura e l’immediata traduzione dell’arrestata presso un istituto carcerario. La donna è stata pertanto tradotta presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dalla Stazione di Sinnai.

L'articolo Ruba un monopattino e chiede 500 euro per la restituzione, donna arrestata per estorsione a Sinnai proviene da Casteddu On line.