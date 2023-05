Ruba un cellulare da un furgone, un carabiniere lo riconosce nel video

Cagliari

Identificato e denunciato dopo diversi mesi

Il video con le immagini del furto di un cellulare da un furgone ha girato per qualche mese fra i comandi e le stazioni dei carabinieri del Cagliaritano, e alla fine qualcuno ha trovato una pista: per corporatura e per fisionomia il ladro assomigliava molto a un personaggio che aveva già avuto problemi con la giustizia.

L’indizio iniziale è stato rafforzato con i programmi di riconoscimento facciale e così ieri a Cagliari i carabinieri della stazione di Villanova hanno denunciato per furto aggravato un cagliaritano di 42 anni, senza fissa dimora.

Il furto era stato commesso il 6 ottobre dello scorso anno in viale Ciusa. Un operaio di Quartu Sant’Elena aveva parcheggiato il furgone della propria azienda, lasciando un cellulare in vista sul cruscotto. Qualcuno era riuscito ad aprire lo sportello e a portare via il telefono.

Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno cercato le immagini degli impianti di videosorveglianza nella zona e alla fine hanno ottenuto un’immagine dell’autore del reato.

Sabato, 27 maggio 2023