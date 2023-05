Ruba un cellulare da un furgone in sosta, 42enne denunciato a Cagliari.

I carabinieri della Stazione di Villanova, dopo un’attività investigativa intrapresa a seguito di una querela presentata da un operaio 56enne di Quartu Sant’Elena, hanno denunciato ieri a Cagliari per furto aggravato un 42enne cagliaritano, senza fissa dimora, noto alle forze dell’ordine. Il denunciante ha parcheggiato in viale Ciusa un furgone della ditta per la quale lavora. Qualcuno è però riuscito ad aprire il furgone e a portar via il telefonino cellulare della vittima, lasciato sul cruscotto del mezzo. I carabinieri hanno immediatamente acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza ormai presenti un po’ dappertutto in città e ottenuto una chiara immagine della fisionomia del volto e della corporatura dell’autore del reato. Tali immagini hanno poi iniziato a circolare fra tutti i comandi dell’Arma della Provincia, fino a quando l’uomo non è stato riconosciuto da un carabiniere che ben lo conosceva per averci avuto a che fare. Tale individuazione è stata poi supportata con dei programmi di riconoscimento facciale che hanno consentito di identificare e denunciare il 42enne.