Ruba tre costumi da bagno e aggredisce i poliziotti che cercano di fermarlo

Cronaca In cella un uomo accusato di rapina impropria

Immagine d'archivio

Cagliari

In cella un uomo accusato di rapina impropria

Il furto di tre costumi da bagno diventa rapina impropria, dopo che il ladro – un cagliaritano di 34 anni – ha lottato con gli agenti di polizia che avevano cercato di bloccarlo poco lontano dal negozio.

Il movimentato episodio è avvenuto ieri in centro a Cagliari. L’uomo è accusato di aver portato via tre costumi da bagno – valore sui 300 euro – da un negozio nel largo Carlo Felice. Cercava di allontanarsi rapidamente quando è stato bloccato da una pattuglia della polizia di frontiera, in servizio nella zona della stazione marittima.

Per evitare l’arresto, il ladro ha lottato con gli agenti (che hanno riportato lesioni guaribili in pochi giorni) ma alla fine è stato ammanettato e portato in Questura.

Questa mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha convalidato l’arresto; l’uomo ora è nel carcere di Uta.

Sabato, 24 giugno 2023

commenta