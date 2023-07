Ruba tre bombole di gas dal cortile di un pensionato: scoperto grazie ai video

Cronaca L'uomo è stato riconosciuto anche da alcuni testimoni

Immagine d'archivio

Selargius

L’uomo è stato riconosciuto anche da alcuni testimoni

Ha portato via tre bombole di GPL per uso domestico dal cortile della casa di un pensionato di 76 anni, in via Sardegna a Selargius.

Ma le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona hanno permesso ai carabinieri di riconoscere il ladro: un uomo di 52 anni, di Selargius, disoccupato, ben noto alle forze dell’ordine.

Nei video si vede chiaramente l’uomo che entra nel cortile dell’abitazione e si riconoscono altre persone che sono state sentire come testimoni e hanno confermato gli indizi contro l’autore del furto.

A conclusione della rapida indagine, i carabinieri hanno inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una denuncia per furto in abitazione.

Giovedì, 27 luglio 2023

commenta