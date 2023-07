Ruba tre bombole del gas da un cortile a Selargius: 52enne tradito dalle telecamere.

Selargius, denunciato ieri per furto in abitazione un 52enne del posto. L’uomo, disoccupato e ben noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto dai carabinieri che hanno preso in visione le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Entrato nel cortile di pertinenza dell’abitazione di un 76enne, in via Sardegna, ha sottratto tre bombole GPL per uso domestico. Alcuni testimoni, emersi anche loro dalle immagini, hanno confermato quanto già appurato dai militari.