Ruba soldi e gioielli a Monserrato: nei guai un ladro seriale cagliaritano

Il 4 agosto, a Monserrato i Carabinieri, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato e furto in abitazione un 38enne cagliaritano, nullafacente, noto alle forze dell’ordine e affidato in prova al servizio sociale. I Carabinieri, hanno concluso le indagini relative ad un furto perpetrato presso un negozio di bigiotteria, in via del Redentore 91/93, ove era stata rubata la somma contante di 300 euro, contenuta all’interno del registratore di cassa e vario materiale di bigiotteria. E quelle relative ad un furto in abitazione perpetrato in via dell’Argine in cui erano stati asportati monili d’oro, effetti personali ed utensili vari; dall’esame dei sistemi di videosorveglianza e sono stati raccolti nei confronti del 38enne inequivocabili elementi di reità quale materiale autore dei due episodi delittuosi.