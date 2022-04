I carabinieri hanno sorpreso il pensionato sessantunenne che è finito ai domiciliari

Il pensionato, arrestato con l’accusa di furto aggravato, al termine delle formalità di rito, così come disposto dal magistrato di turno, la pm Rossana Allieri, al termine delle formalità di rito è stato tradotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari. Il giudice ha convalidato l’arresto, ha accolto la richiesta dei termini a difesa presenta dal legale del pensionato, e ha disposto la sua scarcerazione in attesa della prossima udienza. (Gian Carlo Bulla)

Il ladro, un pensionato sessantunenne di Muravera, che quasi sicuramente intendeva utilizzare i molluschi per preparare una succulenta spaghettata per il pranzo di pasqua , l’avrebbe fatta franca se non fosse stato sorpreso dai carabinieri. L’episodio è avvenuto la notte scorsa nella laguna demaniale regionale di San Giovanni, ubicata a circa 4 km dal centro abitato del paese del Sarrabus, in concessione alla cooperativa pescatori che ha lo stesso nome della laguna.

