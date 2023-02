Ruba le casse automatiche con i soldi della pompa di benzina, identificato grazie ai video e denunciato

Capoterra

Indagini dei carabinieri

Le immagini del sistema di video sorveglianza hanno consentito di identificare l’autore dello scasso a una pompa di benzina che è stato denunciato dai carabinieri.

L’uomo non riuscendo a impadronirsi dei soldi sul posto aveva portato via le casse automatiche dell’impianto che sono state ritrovate in un’auto da lui utilizzata.

L’episodio è avvenuto la notte di lunedì scorso a Capoterra nel distributore di carburanti “Isola Gas” di via Trento. E il giovane del luogo è stato denunciato per furto aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Venerdì, 10 febbraio 2023