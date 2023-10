Ruba la telecamera, ma viene ripresa e le immagini finiscono nel server: denunciata

Cronaca La responsabile del furto è stata identificata facilmente dai carabinieri

Teulada

Rubando una telecamera da un appartamento non aveva fatto i conti con le immagini che quel dispositivo aveva ripreso e trasmesso al server di sistema.

Così, per una disoccupata di 47 anni, già nota alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia per furto in abitazione.

L’episodio si è verificato a Teulada. Le immagini registrate negli attimi prima del furto sono state esaminate dai carabinieri, che non hanno avuto difficoltà a identificare la donna.

I militari sono intervenuti a seguito della della denuncia querela presentata dalla proprietaria dell’appartamento.

Venerdì, 6 ottobre 2023

