Ruba la carta di credito alla madre e preleva 2.500 euro - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAG - Ha rubato la carta di credito della madre e in pochi giorni ha prelevato 2.500 euro. Un 22enne di Villaputzu è stato denunciato dai carabinieri per "indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, si è impossessato all'insaputa della madre, una 65enne, della carta di credito e dal 21 al 25 marzo ha prelevato da sportelli bancomat 2.500 euro. Solo qualche giorno dopo la mamma, non trovando più la carta, e scoprendo i prelievi ha presentato una denuncia ai carabinieri.

Dagli accertamenti è poi emerso che a rubarla era stato il figlio. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna