Ruba in un supermercato e aggredisce i dipendenti che cercano di fermarlo

Sassari

Arresti domiciliari dopo l’udienza in Tribunale

Rapina impropria: è il reato contestato a un uomo che qualche giorno fa a Sassari aveva preso della merce in un supermercato ed era uscito senza pagare.

Quando alcuni dipendenti del punto vendita l’avevano seguito cercando di fermarlo, l’uomo li aveva aggrediti: il furto quindi si era trasformato in rapina, a causa della reazione violenta.

Pochi istanti dopo era arrivata in via Cervi una pattuglia della polizia e il ladro era finito in manette.

Questa mattina in Tribunale, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la detenzione domiciliare nei confronti dell’uomo.

Lunedì, 25 settembre 2023