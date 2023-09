Ruba il portafoglio di un’infermiera e utilizza ripetutamente la carta di credito per piccole spese: denunciato a Quartu.

E’ accaduto il 21 agosto scorso, presso gli uffici dell’ASL di Quartu Sant’Elena in via Turati, quando qualcuno ha forzato l’armadietto di un’infermiera sottraendo il portafoglio. La 55enne si è resa conto dell’ammanco soltanto a fine turno e ha proceduto a bloccare la carta di credito contenuta all’interno nel più breve tempo possibile. Nel frattempo però l’autore del furto, ben sapendo che per piccoli importi si può utilizzare una carta di pagamento senza la digitazione del codice PIN, si è dato agli acquisti. I carabinieri di Quartu Sant’Elena sono andati a vedere presso la banca emittente dove fossero state compiute le spese e successivamente hanno verificato se quegli esercizi pubblici avessero un impianto di videosorveglianza. Sono così riusciti in due circostanze a ricavare le immagini relative alla fisionomia dell’autore del furto e hanno così potuto individuare una loro vecchia conoscenza denunciando un 39enne del luogo senza fissa dimora. L’uomo ha fatto acquisti per meno di 100 euro, ma immediatamente dopo il furto ha utilizzato la carta per tutto il tempo che ha potuto. Ne risponderà all’autorità giudiziaria.