Ruba il portafoglio da una borsa incustodita, 38enne rom denunciata a Villasor.

Villasor, denunciata in stato di libertà, per furto con destrezza, una trentottenne di origine Rom, residente a Dolianova e nota per pregresse analoghe vicende. I carabinieri hanno appurato che la vittima aveva lasciato per qualche attimo incustodita la propria borsa all’interno di un esercizio pubblico di via Alagon. Nel frattempo qualcuno le aveva sottratto il portafoglio, contenente i propri documenti personali, carte di credito e 70 euro in contanti. Attraverso l’esame delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata, esistenti nella zona e grazie alle testimonianze di alcune persone lì presenti, i militari sono riusciti a identificare l’autrice del furto.