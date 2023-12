Ruba il bancomat a un coetaneo in via Roma a Cagliari: denunciato 17enne marocchino

A Mandas, i carabinieri della locale stazione, a seguito di un’attività di indagine svolta con l’ausilio dei colleghi di Senorbì, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Cagliari, per tentato indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, un diciassettenne marocchino, residente a Cagliari. Il querelante è un coetaneo del giovane residente invece a Mandas che si era recato a Cagliari e, in un pomeriggio trascorso nel quartiere Marina, aveva smarrito la tessera bancomat, oppure gli era stata sottratta. Era il 27 agosto scorso.

Quella carta magnetica è riemersa il giorno dopo a Villasor, dove il giovane straniero ha tentato di effettuare un acquisto presso una tabaccheria, non riuscendovi perché con assoluta accortezza la tessera magnetica era già stata bloccata. C’è voluto un po’ di tempo per riconoscere il denunciato nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza di quell’esercizio pubblico, ma alla fine, con la collaborazione di militari che già conoscevano il giovane, per precedenti esperienze, lo stesso è stato riconosciuto.