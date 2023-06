Ruba i soldi dalla cassa del negozio e fugge. Scoperta grazie alle telecamere, scatta la denuncia

Cronaca La donna era stata messa in fuga dalla responsabile del punto vendita, che aveva recuperato i 300 euro rubati

Incastrata dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza e dalla testimonianza di alcuni presenti, una disoccupata di 45 anni è stata deferita in stato di libertà dai carabinieri per tentata rapina ai danni di un negozio di abbigliamento in via Redentore, a Monserrato.

La donna, con diverse denunce a carico, era sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Monserrato.

La tentata rapina risale a giovedì scorso. Rubati 300 euro dal registratore di cassa, la donna era stata messa in fuga dalla responsabile del punto vendita, una commerciante cinese di 35 anni, che era riuscita anche a recuperare il denaro.

