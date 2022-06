Ruba i limoni a notte fonda dentro un cortile: i carabinieri lo sorprendono e lo arrestano. Il 29 giugno, a Cagliari i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato nella flagranza di furto aggravato un 50enne residente a Cagliari ma di fatto senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia a carico, il quale alle ore 04:40 circa veniva individuato dal proprietario, all’interno del cortile di un’abitazione in questa via Sant’Andrea. Immediatamente l’uomo ha segnalato al 112 la presenza dello sconosciuto e, giunta sul posto, una pattuglia dell’Arma ha trovato nascosto tra gli alberi, un uomo in possesso di uno zaino contenente kg. 5,5 di limoni appena tagliati da un albero. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto. Il 50enne al termine formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione dell’Arma in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Cagliari, previsto nella mattinata odiern

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail