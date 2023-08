Ruba energia elettrica per la propria abitazione: nei guai un meccanico di Quartucciu

Ieri a Quartucciu, i Carabinieri della Stazione di Selargius, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto di energia elettrica, un 33enne del luogo, meccanico, noto alle forze dell’ordine.

Durante un sopralluogo effettuato in supporto ai tecnici della società E-Distribuzione presso l’abitazione dell’uomo, in via Planargia a Quartucciu, è stato accertato che dal 23 luglio 2020 e fino all’1 marzo 2021 l’uomo aveva usufruito illecitamente di energia mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica.