Ruba due auto e fugge a forte velocità in città, arrestato - Sardegna

E' finito in manette un 46enne di Cagliari, già noto alle forze dell'ordine, che domenica scorsa era fuggito davanti alle Volanti della Polizia a bordo di un furgone rubato. Durante l'inseguimento per le vie del centro, il furgone aveva danneggiato alcune auto in sosta e aveva rischiato di investire una passante. L'uomo era stato riconosciuto dagli agenti e da domenica veniva ricercato dalle Volanti e dalla Squadra Mobile.

Ieri mattina è stato intercettato sull'asse mediano a bordo di un'altra auto rubata. Ne è scaturito un nuovo inseguimento a forte velocità sino alla periferia di Sestu. Lì l'uomo ha abbandonato l'auto e si è allontanato a piedi in campagna. Gli uomini della Sezione Reati contro il patrimonio della Mobile lo hanno trovato nascosto dietro a un cespuglio, vicino a una casa colonica.

Su di lui pendeva anche un provvedimento di carcerazione del magistrato di sorveglianza di Cagliari e per questo è stato portato nel carcere di Uta. E' stato anche denunciato per resistenza e per ricettazione.



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna