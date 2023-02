Ruba abbigliamento per 400 euro al centro commerciale: arrestato un giovane

Quartucciu

Aveva nascosto la refurtiva sotto il giubbotto. Intervento dei carabinieri

Ha rubato capi d’abbigliamento del valore di 450 euro ma non è riuscito ad allontanarsi. Un algerino di 18 anni, che viveva nel centro di accoglienza di Villanovaforru in attesa dell’esito per la richiesta d’asilo, è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri di Selargius.

Il furto è avvenuto ieri sera in un negozio del centro commerciale “Le Vele” di Quartucciu. Il giovane, dopo aver spaccato con arnesi da scasso i dispositivi antitaccheggio sugli abiti, li ha nascosti dentro il giubbotto e si è avviato verso l’uscita senza acquisti, superando la barriera delle casse.

Insospettito dai movimenti del giovane, il personale di vigilanza lo ha però bloccato e poco dopo sono arrivati i carabinieri. I militari hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita al gestore del punto vendita.

Il giovane algerino è stato condotto in caserma. In serata è scattato l’arrestato: il diciottenne è stato ricondotto al CAS di Villanovaforru, dove rimarrà agli arresti domiciliari in attesa del processo che verrà celebrato oggi in tribunale a Cagliari.

