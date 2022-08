Ha approfittato di un cancello guasto, è entrato nel cortile che si trova dietro un negozio di abbigliamento, tra via XX Settembre e viale Bonaria a Cagliari, e ha rubato la bicicletta di Nicola Pica, noto titolare di un negozio di vestiti. È successo in pieno giorno, “lo scorso dodici agosto verso le diciotto”, racconta Pica a Casteddu Online, dopo aver denunciato tutto alla polizia. “La bici vale duecento euro, è nera con la scritta Titan. La utilizzavo ogni giorno per andare da casa al lavoro, e viceversa, anche per risparmiare benzina”. Le telecamere installate dal commerciante erano accese, e hanno filmato tutti i movimenti del malvivente. “Sto cercando la collaborazione di tutti. Chi riconosce il ladro mi avvisi, passi in negozio, voglio che mi venga restituita, anche se ho poche speranze”.

“Mi domando anche cosa possa servire per fare in modo che Cagliari sia davvero una città vivibile, a misura d’uomo e sicura. È così difficile garantire la sicurezza e tenerla di più sotto controllo?”. Pica è, giustamente, amareggiato: “Ho già comprato una bicicletta nuova, ma spero lo stesso di poter beccare il ladro. Se non io, direttamente, almeno la polizia, spero con tutto il cuore che lo prendano”.

