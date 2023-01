Uta

Il ladro è stato rapidamente identificato e denunciato dai carabinieri

In una giornata festiva stava caricando 70 sacchi di cemento da un cantiere edile a Uta. Quando un passante incuriosito gli ha chiesto spiegazioni, si è giustificato raccontando di lavorare per l’impresa e di essere stato incaricato di trasportare parte del materiale in un altro cantiere.

La spiegazione non deve essere stata molto convincente, se il testimone ha deciso di fotografare la targa del furgoncino e il giorno seguente si è rivolto ai carabinieri.

I militari hanno quindi contattato i responsabili del cantiere, in via Strauss, che ancora non si erano accorti della mancanza dei sacchi di cemento.

Grazie al numero della targa, i carabinieri hanno identificato rapidamente il responsabile del furto: un operaio di Decimoputzu, 33 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per furto aggravato.

Martedì, 3 gennaio 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.