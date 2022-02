Ieri a Cagliari, al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato per furto aggravato in concorso con una persona ancora da identificare, un 44enne senza fissa dimora, con precedenti denunce a carico, originario del capoluogo.

I militari, nel primo pomeriggio, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro, erano intervenuti presso il mercato comunale di via Quirra, constatando che poco prima l’uomo, assieme a un’altra persona non presente al loro arrivo, aveva asportato da tre distinti box in uso ad altrettanti titolari di attività commerciali circa 180 kg di carne, il denaro contenuto nei registratori di cassa, nonché un set di coltelli.

Sul posto veniva immediatamente rinvenuta una parte della carne trafugata, imboscata in un telo di plastica, poi affidata per lo smaltimento a una ditta specializzata del Comune di Cagliari. Il danno quantificato in relazione al furto è di 3 mila e 200 euro che comunque sono andati in buona parte perduti non essendo la carne più utilizzabile. A seguito di una perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di poco più di 3 grammi di marijuana e di 2 dosi di cocaina. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo verrà anche segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica l’arrestato sarà trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione di Cagliari Villanova, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà presso il palazzo di giustizia del capoluogo.

