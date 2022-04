“Lo Snals, forte del consenso ottenuto, si adopererà per dare risposte al personale che attende un vero contratto ed ai precari che sono in attesa di stabilizzazione inderogabile e si impegna a sostenere le RSU nella scuola dell’autonomia perché possano contribuire alla qualificazione dell’offerta formativa ed alla promozione della scuola della Provincia di Oristano”, ha concluso il segretario del sindacato, ringraziando “ tutti coloro che hanno collaborato e votato le nostre liste” e augurando ai 29 eletti nella scuola “un proficuo e sereno lavoro”.

“Si opererà, inoltre, per la stabilizzazione del personale precario, la difesa dell’occupazione sia del personale docente che ATA, per l’attuazione dell’organico funzionale, per gli investimenti per la scuola, per la drastica riduzione dei troppi adempimenti burocratici che pesano sul personale”, ha proseguito Luciano Cariccia.

Per gli Istituti superiori sono stati eletti Mario Pancrazio Sias ed Efisio Murru (“Pischedda” di Bosa), Felice Liscia, Mauro Porcu e Gavino Sanna (“Don Deodato Meloni” di Oristano), Salvatore Depalmas (Scientifico Oristano), Maria Antonia Motzo, Giovanna Flore, Gigliola Buluggiu e Sabrina Sanna (“De Castro”), Roberta Mugittu (“Benedetto Croce” Oristano) e Francesco Chessa (“Othoca” Oristano). Per il Cpia n. 4 di Oristano è stato eletto Luciano Atzori.

Con 758 voti su 2439 votanti, lo Snals si conferma il primo sindacato della scuola in provincia di Oristano. È quanto è emerso dalle ultime votazioni per il rinnovo delle Rsu, svolte nei giorni scorsi. Guidato dal segretario provinciale Luciano Cariccia, lo Snals conquista il primato anche sul fronte del numero di eletti: ben 29.

Luciano Cariccia

Fonte: Link Oristano

