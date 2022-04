Oristano

Gli eletti nelle votazioni chiuse nei giorni scorsi e gli obiettivi da raggiungere



Sono state 98 le preferenze accordate alla Uil-Fpl in sanità durante le ultime elezioni Rsu, chiuse nei giorni scorsi. Tre i seggi conquistati, che saranno occupati da Michele Zucca, Samantha D’Ambrogio ed Erika Pau.

“La nostra rappresentanza è stata votata soprattutto nei presidi ospedalieri di Oristano e Ghilarza, dove la nostra lista era costituita per lo più da candidate”, spiegano dalla Uil, che si riconosce come “sindacato riformista innovativo”.

“Crediamo nelle giovani risorse”, continuano dal sindacato, con tanta energia e vitalità che spesso sono coniugabili con il saper fare per saper far fare. Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti in provincia di Oristano, tramite il grande lavoro fatto da tutti i candidati, con la cabina di regia della Uil-Fpl provinciale di Oristano”.

“In Asl dovremmo andare incontro un periodo non semplice, vista la pandemia che ci impone spesso delle restrizioni di tipo organizzativo”, continua il sindaco, elencando le priorità. “Sarà uno dei nostri cavalli di battaglia chiedere l’assunzione di nuovo personale medico, infermieristico e tecnico per far fronte alle carenze e alle esigenze di un territorio che negli ultimi anni è stato trascurato. Sarà importante avere un vero confronto con l’azienda e la direzione aziendale, proponendoci con politiche atte a un’organizzazione del lavoro di qualità, senza perdere mai di vista la centralità del paziente e dei cittadini, che per la Uil hanno un ruolo primario: in quanto sindacato confederale, la Uil è il sindacato dei cittadini”.

“Vorremmo dire la nostra e avere un ruolo propositivo sulla formazione del personale, la stessa cosa dicasi sulla sicurezza sul lavoro e su tutto l’insieme di dinamiche organizzative atte ad assicurare una sanità basata su alti livelli assistenziali”, aggiunge la Uil-Fpl. “Un occhio di riguardo sarà accordato al presidio ospedaliero di Oristano, che per noi ha un ruolo di centralità, considerato che è il presidio del capoluogo di provincia e come tale deve avere un’importanza strategica. Allo stesso modo riteniamo che si debba puntare sull’assistenza domiciliare ed iniziare a parlare di telemedicina, per monitorare i pazienti direttamente a casa”.

Mercoledì, 13 aprile 2022