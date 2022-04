“Il tanto atteso e sopraggiunto risultato positivo post elettivo sul territorio sardo è stato il frutto del profuso impegno e il forte coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi della Federazione FP con il segretario generale Claudia Ratti, la Confederazione Confintesa con il segretario generale Francesco Prudenzano e i coordinamenti nazionali, i quali hanno sempre mantenuto un filo diretto di supporto con i referenti delle segreterie e coordinamenti provinciali, ma in particolar modo grazie all’impegno dei lavoratori/colleghi candidati con Confintesa Fp”, commenta il segretario regionale, Giovanni Casu. “La compagine elettiva fin da subito e per tutta l’interezza della campagna elettorale ha dimostrato impegno, spirito di sacrificio e professionalità dimostrando spiccata correttezza nello svolgere ed adempiere a quanto prospettato dal ruolo”.

Per quanto riguarda le sedi di RSU Ministero dell’Interno, tra gli eletti alla Prefettura di Cagliari figura Alessandra Cao e in quella di Oristano Anna Paola Sechi. Nella sede Inail di Oristano la rappresentante del sindacato sarà Antonella Sanna. Sempre a Oristano, nella sede dell’Inps, il sindacato piazza Maria Alessandra Melis.

Fonte: Link Oristano

