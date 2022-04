Rsu, buoni risultati per la Cisl. “Frutto del lavoro di squadra e della presenza nel territorio”

Oristano Sette eletti in sanità dalla struttura di categoria Funzione pubblica. Il segretario Seoni: “Riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra organizzazione” “Gli esiti delle elezioni Rsu nella Pubblica Amministrazione hanno evidenziato un importante risultato della Cisl di Oristano in tutti i comparti: ministeri, agenzie, Enti locali, scuola, sanità ed Enti pubblici non economici”. È il commento del segretario generale della Ust Cisl, Alessandro Perdisci, sulle votazioni svolte dal 5 al 7 aprile scorso. “È stato un appuntamento di democrazia e partecipazione, che ha testimoniato l’importanza e l’esigenza, da parte dei lavoratori, di avere un sindacato che rappresenti i loro interessi, soprattutto in un momento storico e politico così delicato come quello che stiamo ora affrontando”. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti”, commenta ancora Alessandro Perdisci, attribuendo l’esito positivo al “frutto del lavoro di squadra di tanti uomini e donne della Cisl che, con coraggio e responsabilità, quotidianamente mettono a disposizione le loro capacità e le loro competenze, per difendere i diritti dei lavoratori ed ascoltare pazientemente le loro esigenze e preoccupazioni”. “Tutto questo però è anche il risultato di una forte presenza della nostra organizzazione nel territorio”, conclude Perdisci, “a difesa dei piccoli centri, contro lo smantellamento dei servizi pubblici locali; convinti del fatto che il decentramento può portare ad una maggiore efficienza del settore pubblico, alla democratizzazione ed alla stabilità politica, soprattutto in un territorio, come quello oristanese, in grave crisi demografica e di rappresentanza”.

Alessandro Perdisci

Importanti risultati sono stati registrati da Cisl Fp di Oristano nelle aziende sanitarie. La Cisl Fp è la lista più votata nel seggio Ares della provincia di Oristano con 35 voti, la più votata nel seggio Areus della provincia di Oristano con 29 voti e ha ottenuto un significativo successo nella ASL Oristano con 134 voti: un totale di 198 voti conquistati nella provincia di Oristano, che hanno decretato un aumento del numero dei consensi ottenuti rispetto alla precedente elezione Rsu. Questi gli eletti: in Ares Marco Efisio Pisanu, in Areus Marco Pes e Marcello Carta e nella ASL Oristano Maria Paola Pinna, Giuseppina Bennici, Daniela Carta e Silvia Campus. “Aver ottenuto tanti consensi dimostra che la Cisl Fp ha un forte radicamento nei grandi e nei piccoli centri della provincia di Oristano, e nonostante il periodo di difficoltà che il mondo del lavoro sta attraversando anche a causa della pandemia, vi è stato un riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra organizzazione sindacale, dai nostri dirigenti sindacali, dai nostri rappresentanti Rsu, dai tanti iscritti e da tutti coloro che hanno dato il proprio contributo in queste elezioni e si sono impegnati per consentire la presentazione della lista Cisl Fp”, ha commentato il segretario territoriale Cisl Fp, Salvatore Seoni. “Vogliamo investire il consenso ottenuto per mettere in atto un’ampia azione per affrontare in maniera sempre più incisiva temi importanti come la qualità dei servizi sanitari, la valorizzazione del lavoro e delle professioni e il contesto lavorativo che deve essere necessariamente improntato al benessere dei dipendenti”, ha detto ancora. “Il compito che ci attende non è semplice considerato che negli ultimi anni vi è stato anche un durissimo attacco ai diritti dei lavoratori pubblici per cui occorre moltiplicare le forze per garantire dignità professionale e giuste remunerazioni ai lavoratori e per consentire alle strutture sanitarie del territorio di dare risposte più puntuali alle richieste sanitarie dei cittadini della provincia di Oristano”. Martedì, 12 aprile 2022

Fonte: Link Oristano