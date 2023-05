Rovescia a terra tavoli e sedie di un locale a Selargius, 42enne individuato dalle telecamere e denunciato.

Stamattina a Selargius, i carabinieri hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 42enne di Quartucciu, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine. Il 24 maggio scorso, senza alcun motivo e presumibilmente sotto effetto di sostanze alcoliche, l’uomo, una volta raggiunta l’area situata sulla pubblica via in concessione all’attività di lounge bar, ha scaraventato a terra i tavoli e le sedie arrecando un danno economico esiguo ma di forte impatto e allarme sociale. La notizia infatti, apparsa ancor prima della formalizzazione della denuncia su diversi organi d’informazione, ha suscitato sdegno e preoccupazione fra i commercianti locali. L’uomo è stato individuato dai carabinieri attraverso un attento e sistematico esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in loco e negli immediati dintorni. Essendo molto conosciuto dai militari dell’Arma, non è stato difficile per loro poterlo individuare con assoluta certezza.