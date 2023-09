Rotte tagliate e ritardi choc, caos Rayanair in Sardegna: "Il Cagliari-Bergamo decollato dopo 8 ore"

Ryanair taglia le rotte per la Sardegna, l’annuncio di qualche giorno fa deve solo tradursi in realtà, in uno scontro aperto col Governo nazionale, e chi ci rimette sono i sardi. Non solo ci saranno disagi e difficoltà maggiori per raggiungere anche città come Roma e Milano, ma sono anche i ritardi choc che fanno imbestialire i passeggeri. L’ultimo caso-caos ieri: il volo Cagliari-Bergamo FR4707 sarebbe dovuto decollare alle 16:30 ma, alla fine, è arrivato nello scalo lombardo all’1:43. Chi doveva prendere il volo è rimasto per ore e ore all’aeroporto, senza nessun aiuto o indicazione valida.

A denunciarlo è Italia Rimborso: “Giornata da incubo per molti passeggeri. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città lombarda, che, però, grazie all’assistenza gratuita di Italia Rimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea”.