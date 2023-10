Rottami, olio e amianto nella discarica scoperta con il drone della Forestale

Capoterra

Denunciato il proprietario del terreno

Utilizzando un drone, la Forestale ha scoperto una discarica abusiva di 5.000 metri quadri, con rifiuti pericolosi, nelle campagne di Capoterra. L’area è stata sequestrata e il proprietario del terreno, un imprenditore agricolo, è stato denunciato.

Il terreno, in località Sa Musciuriglia, era ben nascosto, con una siepe, alberi e una rete ombreggiante a proteggere i rifiuti da occhi indiscreti. Solo dal basso, però.

Le immagini aeree hanno permesso ai forestali di scoprire 180 metri cubi di materiali di ogni genere, tra cui oli esausti, cemento amianto, sfridi di demolizione, vecchi mobili, scarti di giardinaggio e rottami d’auto. Sul terreno erano evidenti anche i residui della periodica combustione dei rifiuti.

Il reato contestato di discarica abusiva prevede una pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da 5.200 a 52.000 euro, oltre all’obbligo di bonificare l’area.

“Le discariche abusive”, si legge in una nota della Forestale, “costituiscono un reato di grave danno all’ambiente per gli effetti nel suolo, nonché di deturpamento del paesaggio. Il caso accertato è emblematico trattandosi di un azienda agricola trasformata per realizzare la discarica. Per tale ragione il Corpo forestale ha intensificato l’attività di controllo, anche attraverso l’utilizzo sempre maggiore di droni, in grado di scoprire dall’alto le discariche abusive”.

Dal 12 ottobre, l’abbandono dei rifiuti è contrastato più severamente anche a livello normativo. Infatti è entrata in vigore una norma che qualifica come reato anche il semplice abbandono di un sacchetto contenente rifiuti urbani, con un inasprimento delle sanzioni. In luogo dei 600 euro di sanzione amministrativa per l’abbandono di un rifiuto, con le nuove norme si prevede a carico dei responsabili la denuncia penale e l’ammenda fino a 10.000 euro.

Il Corpo forestale invita a segnalare al numero di emergenza ambientale 1515 qualsiasi illecito di questo genere, per consentire un’azione tempestiva di contrasto e repressione.