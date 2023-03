Rottami e rifiuti speciali su un terreno con vincolo paesaggistico: denunciato il proprietario

Castiadas

I carabinieri hanno individuato dall’elicottero la discarica abusiva

Un’area privata di 2.000 metri quadri sottoposta a vincolo paesaggistico era stata trasformata in discarica. I carabinieri ci hanno trovato rifiuti speciali e pericolosi, tra cui 16 carcasse di autoveicoli, mezzi meccanici, ciclomotori, furgoni e roulotte fuori uso. C’erano poi strutture metalliche di varie forme e dimensioni, pneumatici, batterie per auto, parti di motori e carrozzerie, elettrodomestici, cumuli di macerie e materiale edile, plastica di vario genere.

Ieri è stato denunciato uno dei proprietari del terreno, in località Cala Sinzias, a Castiadas. È un uomo di 58 anni e dovrà rispondere di gestione rifiuti e trasporto senza autorizzazione, combustione illecita, gestione di veicoli fuori uso in assenza di autorizzazione, opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità di essa.

I carabinieri hanno trovato in alcune zone delle chiazze nere al suolo, segno evidente che certi tipi di rifiuti erano stati bruciati.

I rifiuti non erano visibili dalla strada, perché la proprietà – ora sottoposta a sequestro – è circondata da alte recinzioni e alberi: i carabinieri di Castiadas hanno trovato la discarica grazie al supporto dell’11°Nucleo elicotteri di Elmas e del Nucleo operativo ecologico di Cagliari.

Per quanto riguarda le carcasse dei veicoli e degli mezzi meccanici, sono in corso ulteriori accertamenti: rischiano sanzioni i proprietari che non li hanno rottamati secondo le dovute procedure.

Giovedì, 2 marzo 2023