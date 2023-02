Rotonda di via San Fulgenzio a Monserrato: "Un'opera pubblica che migliora viabilità, sicurezza e decoro"

Rotonda di via San Fulgenzio, un’altra opera pubblica “che migliora viabilità, sicurezza e decoro della nostra città” afferma il sindaco Locci: ultimati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria che, a breve, ospiterà l’opera che richiama la tradizione vitivinicola della città realizzata a Murano.

“Con questa opera pubblica diamo oltre alla sicurezza anche il decoro che l’ingresso di Monserrato non ha mai avuto” spiega il presidente della commissione lavori pubblici Ignazio Tidu e annuncia novità riguardo l’opera che verrà collocata, seconda realizzazione del genere presente in Italia: ”È molto bella, si spera a metà marzo salvo imprevisti, che venga posizionata, sarà di forte impatto per chi arriva a Monserrato. Ricorderà le nostre tradizioni vitivinicole conosciute in tutta la Sardegna, oltretutto a Monserrato è nata la 1° cantina sociale 1924″.

Non una semplice rotatoria, questa di via San Fulgenzio, in grado di decongestionare il traffico e ridurre il pericolo di incidenti per gli automobilisti, motivi principali che hanno spinto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci a progettare e eseguire i lavori, bensì sarà anche il simbolo di benvenuto a tutti coloro che giungeranno in città. “Un’opera – spiega Locci – che rende più sicura la circolazione dei veicoli in ingresso e in uscita dalla città in uno snodo importante della nostra viabilità”.

“L’opera – aveva precisato il vicesindaco Raffaele Nonnoi – ha una importanza rilevante per la sicurezza del traffico veicolare della città ed è corretto ricordare che, dopo un anno di sperimentazione, si è rilevato che la stessa è perfettamente funzionale al flusso veicolare”.

Tra i lavori eseguiti ci sono anche quelli che riguardano l’asfalto e la nuova segnaletica orizzontale dell’intera area.